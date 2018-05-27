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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مايو, 2018 04:45 ص 27 مايو 2018 - آخر تحديث - 04:45

صورة من فيديو نشره المتمردون اليمنيون في 27 آذار/مارس 2018 تظهر على ما يبدو إطلاق صاروخ بالستي في 25 آذار/مارس من العاصمة صنعاء (afp_tickers)