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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أغسطس, 2018 11:00 م 13 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 23:00

قتل ثمانية مسلحين الاربعاء حين اطلقت طائرة بدون طيار يرجح انها اميركية صاروخا على مخبأ لعناصر طالبان في المنطقة القبلية شمال غرب باكستان، على ما افاد مسؤولون امنيون.

قتل جندي أميركي من الوحدات الخاصة بانفجار عبوة ناسفة في اقليم هلمند في جنوب أفغانستان، كما أفاد البنتاغون الاثنين.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إن السرجنت ريموند راروغال ترانسفيغوراسيون كان يشارك في دورية قتالية الأحد حين انفجرت على مقربة منه عبوة ناسفة منزلية الصنع مما أدى إلى مقتله.

وأضافت إن الجندي البالغ من العمر 36 عاما يتحدر من ولاية هاواي وكان ينتمي الى الكتيبة الثالثة في مجموعة القوات الخاصة الاولى.

وأفاد مسؤولون أن الحادث قيد التحقيق.

وفي الوقت الذي تتولى فيه قوات الأمن الأفغانية معظم العمليات القتالية ضد حركة طالبان وغيرها من الجماعات المتمردة، فإن القوات الأميركية تقوم بتدريب هذه القوات وغالباً ما تكون الى جانبها في الخطوط الأمامية.

وتراجعت في شكل ملحوظ الخسائر البشرية في صفوف القوات الاميركية في افغانستان منذ انتهت في 2014 المهمة القتالية لقوة حلف شمال الاطلسي التي كانت تقودها الولايات المتحدة في هذا البلد.

وينتشر في افغانستان حاليا 14 ألف جندي اميركي لدعم القوات الافغانية في مهام تدريب وإسناد، ويشكلون الغالبية العظمى من عديد قوة حلف الاطلسي التي تضم 16 الف جندي ويقودها منذ عامين الجنرال الاميركي جون نيكولسون الذي يستعد لتسليم منصبه الى الجنرال سكوت ميلر الذي يرأس حاليا "قيادة العمليات الخاصة المشتركة" في الجيش الاميركي.

والحرب الدائرة في أفغانستان منذ 17 عاما هي اطول حرب على الاطلاق في تاريخ الجيش الاميركي وقد قتل خلالها 2400 جندي اميركي واصيب حوالى 20 ألف آخرين.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب