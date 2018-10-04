مقتل جندي أميركي في افغانستان
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صورة لجنود اميركيين ي افغانستان في 7 تموز/يوليو 2018(afp_tickers)
قتل جندي أميركي "اثناء ادائه واجبه" في افغانستان الخميس، بحسب ما أعلن حلف شمال الأطلسي، ليكون سابع جندي اميركي يقتل في البلد الذي تمزقه الحرب هذا العام.
وكان الجندي يخدم في إطار مهمة الدعم التابعة للحلف التي تدرب وتساعد قوات الأمن الأفغانية.
وذكر الحلف أنه يجري التحقيق في ملابسات مقتل الجندي الذي لم يتم الكشف عن اسمه أو تفاصيل عن مكان وقوع الحادث.
وقال الجنرال سكوت ميلر قائد القوات الأميركية وقوات حلف الأطلسي في أفغانستان في بيان "نحيي تضحية أحد عناصرنا".
الخميس أصدرت حركة طالبان بيانا قالت فيه أنها فجرت عربة اميركية مصفحة في اقليم غارمسير في ولاية هلمند الجنوبية ما أدى إلى مقتل جنود كانوا على متنها.
ولم يتم التحقق من هذا الحادث.
ويوجد حالياً نحو 14 ألف جندي أميركي في أفغانستان يشكلون العنصر الأساسي في بعثة حلف شمال الأطلسي في ذلك البلد ويدعمون ويدربون القوات المحلية.
وقتل أكثر من الفي جندي أميركي في أفغانستان منذ بداية الحرب في 2001.
يواس/اش/ص ك
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب