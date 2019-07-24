هذا المحتوى تم نشره يوم 24 يوليو, 2019 11:39 ص

مشهد عام لكابول تظهر فيه مروحية عسكرية أميركية تحلق فوق المنطقة الخضراء، في 19 حزيران/يونيو 2019

قُتل جندي كرواتي وجُرح آخران الأربعاء في هجوم انتحاري لطالبان بسيارة مفخّخة استهدف آليتهم في كابول، وفق ما أفادت مصادر متطابقة.

وأعلنت وزارة الدفاع الكرواتية في بيان أن الجندي توفي "متأثرا بجروحه".

وكان وزير الدفاع الكراوتي دمير كرستيسفيتش قد أعلن قبل بضع ساعات من زغرب أن حياة جندي "بخطر" جراء هجوم انتحاري استهدف صباح الأربعاء عربة عسكرية كانت تقل ثلاثة جنود.

ووصف كرستيسفيتش للصحافيين إصابة الجنديين الآخرين بالبالغة لكنّه أوضح أنها لا تشكّل خطرا على حياتهما.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة.

وأعلنت طالبان التي غالبا ما تبالغ في تقاريرها، إن أحد مهاجميها "الاستشهاديين" قَتل أو جَرح "عددا كبيرا" من عناصر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بتفجير سيارة مفخّخة.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فرمرز لوكالة فرانس برس إن الهجوم لم يسفر عن إصابات في صفوف الشرطة أو المدنيين.

وتنشر كرواتيا قرابة 100 جندي في أفغانستان ضمن بعثة الحلف الأطلسي "الدعم الحازم" التي يقدم جنود الائتلاف من خلالها المساعدة في التدريب والاستشارة للشركاء المحليين.

ورغم الجهود الأميركية للتوصل إلى اتفاق، تكثفت أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة في افغانستان.

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