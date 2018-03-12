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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2018 01:07 ص 12 مارس 2018 - آخر تحديث - 01:07

عناصر الشرطة بنتشلون الجثث من موقع تحطم مروحية بتاريخ 11 آذار/مارس في النهر الشرقي بمانهاتن في نيويورك (afp_tickers)