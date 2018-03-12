مقتل خمسة أشخاص بتحطم مروحية في نهر بنيويورك
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
عناصر الشرطة بنتشلون الجثث من موقع تحطم مروحية بتاريخ 11 آذار/مارس في النهر الشرقي بمانهاتن في نيويورك(afp_tickers)
لقي خمسة أشخاص حتفهم اثر تحطم مروحية تابعة لمجموعة سياحية في النهر الشرقي في نيويورك، وفق ما ذكرت الشرطة الاثنين.
وكانت المروحية التابعة لمجموعة "ليبرتي" السياحية تقل ست أشخاص بينهم الطيار عندما تحطمت في النهر بعد الساعة 19,00 (23,00 ت غ) بوقت قصير الأحد.
وقال ناطق باسم شرطة نيويورك لوكالة فرانس برس "توفي خمسة أشخاص" مشيرا إلى أن القتلى هم جميع ركاب المروحية.
وقال دانييل نيغرو قائد فريق الاطفاء في مؤتمر صحافي "نجح الطيار في النجاة بنفسه، لكن الخمسة الاخرين لم يتمكنوا" من ذلك.
وسارع غواصون على الفور إلى المكان حيث انتشلوا الركاب الذين أعلنت وفاة اثنين منهم على الفور فيما نقل الثلاثة البقية إلى المستشفى قبل أن تعلن وفاتهم لاحقا.
وقال نيغرو "أبلغنا بأن الخمسة كانوا جميعهم مربوطين بأحزمة بشكل محكم حيث توجب قطع الأحزمة وإزالتها".
وتنظم شركة "ليبرتي" رحلات جوية فوق عاصمة الولايات المتحدة المالية. وقال قائد الشرطة جيمس أونيل أن الطائرة كانت مستأجرة من قبل مصورين.
ولم يُعرف على الفور سبب الحادث، لكنّ وسائل اعلام تحدثت عن نداء استغاثة اطلقه الطيار قبل حصول المأساة، مشيرة إلى مشكلة في المحرك. وفتح المجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقا في الحادثة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب