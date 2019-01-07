مقتل خمسة أشخاص وفقدان اثنين بسبب تساقط الثلوج الكثيفة في النمسا

هذا المحتوى تم نشره يوم 07 يناير, 2019 02:33 م

متزلجون في شارع بعد تساقط كثيف للثلوج في بلدة فيلزموس في النمسا في 7 كانون الثاني/يناير 2019

قُتل ثلاثة متزلجين ومتنزهان في النمسا نتيجة تساقط ثلوج كثيفة وانهيارات ثلجية أدت إلى عزل عدد من المناطق في البلاد، بحسب ما صرحت السلطات الاثنين.

وقضى متزلجان ألمانيان في انهيارات ثلجية في منطقة فورارلبيرغ الغربية الأحد، بينما قُتل متزلج سلوفيني في منطقة سالزبورغ، بحسب أجهزة الانقاذ.

وعُثر الاثنين على جثتي متنزهين كانا في عداد المفقودين في حين تسبب تساقط الثلوج في إحداث فوضى في أنحاء واسعة من البلاد وأدى إلى إغلاق طرق ومدارس.

ولا يزال هناك متنزهان مفقودين في شمال شرق البلاد.

ومنذ منتصف الأسبوع الماضي، هطل حوالى 150 سنتمتراً من الثلوج في وسط وشمال البلاد بما في ذلك في المناطق الواقعة على علو منخفض، بحسب أجهزة الأرصاد الجوية النمساوية.

في منطقة سالزبورغ، سُجل تراكم ثلاثة أمتار من الثلوج على ارتفاع 2,317 مترا.

وجعل تراكم الثلوج وخطر حصول انهيارات ثلجية الكثير من الطرقات غير سالكة فيما طلبت الادارة الأكاديمية في ستيريا (جنوب شرق) من الطلاب عدم الذهاب إلى المدارس الاثنين، وهو يوم العودة الى المدارس بعد عطلة عيد الميلاد، في حال كان الوصول غير آمن.

وفي هذه المنطقة علق حوالى ألفي شخص بينهم سياح، في مناطق من وادي سولكتال الذي لا يمكن الوصول إليه عبر الطرقات.

وتوقفت مروحيات الجيش عن عمليات الانقاذ من الانهيارات الثلجية بسبب الطقس السيء.

وفي سلسلة جبال هوشكار الواقعة في ولاية النمسا السفلى، أغلق ميدان التزلج الاثنين حتى إشعار آخر وطلب من السكان وكذلك من السياح مغادرة المنطقة.

ومن المتوقع تساقط مزيد من الثلوج اعتباراً من الثلاثاء قد تضيف 25 إلى 80 سنتمتراً.

وتبادل كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تُظهر سائقين يزيلون الثلوج عن سياراتهم المغطاة بالكامل أو مناطق محاطة بجدران من الثلوج.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك