محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أغسطس, 2018 12:50 م 23 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:50

عناصر من حرس الحدود الاوكراني يقومون بتدريبات روتينية في كييف في مناسبة "عيد العلم الوطني الاوكراني" الخميس 23 آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)