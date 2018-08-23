مقتل خمسة جنود أوكرانيين في مواجهات في الشرق الانفصالي (الجيش الاوكراني)
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عناصر من حرس الحدود الاوكراني يقومون بتدريبات روتينية في كييف في مناسبة "عيد العلم الوطني الاوكراني" الخميس 23 آب/اغسطس 2018(afp_tickers)
قتل خمسة جنود أوكرانيين وأصيب سبعة آخرون بجروح في معارك مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد، كما أعلنت وزارة الدفاع الاوكرانية وذلك قبل بضعة أيام من دخول هدنة جديدة حيز التنفيذ مع بدء العام الدراسي.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الاوكرانية ديمترو غوتسولياك "في ختام معركة استمرت خمس ساعات، قتل أربعة جنود أوكرانيين واصيب سبعة آخرون دفاعا عن اوكرانيا" مضيفا ان جنديا آخر قتل بنيران الاسلحة الثقيلة.
ووقعت الاشتباكات فجر الخميس في منطقة لوغانسك قرب قرية كرمسكي حين حاول انفصاليون موالون لروسيا "الاستيلاء على مراكز مراقبة" على طريق سريع.
وقال الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو ان القوات الاوكرانية تعرضت للهجوم بمدفعية ثقيلة.
وأضاف ان "الروس يحاولون مهاجمة مواقع قواتنا في انتهاك لوقف اطلاق النار".
في المقابل حمل مسؤولون من الانفصاليين كما نقلت عنهم وسائل الاعلام في "جمهورية لوغانسك الشعبية" المعلنة من جانب واحد، الجيش الاوكراني مسؤولية انتهاك الهدنة.
وقتل أكثر من عشرة آلاف شخص منذ اندلاع النزاع في منطقتي لوغانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا في نيسان/ابريل 2014 بعد قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم الاوكرانية.
وقدم الرئيس الاوكراني اعتذارا من مواطنيه الخميس لانه اساء تقدير المدة التي سيستغرقها النزاع.
وقال "قبل أربع سنوات، أعلنت ان عملية مكافحة الارهاب ستستمر لساعات بدلا من أشهر. وانا حقا آسف لانني أعطيت آمالا لم تتحقق".
وأدت سلسلة اتفاقات هدنة، كان آخرها الاربعاء، الى خفض العنف نسبيا لكن بدون انهاء النزاع بشكل كامل.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب