هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أبريل, 2019 10:30 ص

اهالي فتيات شيبوك المخطوفات يحملون صورا لبناتهم في شيبوك في 14 نيسان/ابريل 2019

قتل خمسة جنود واعتبر ثلاثون مفقودين بعد ثلاثة أيام على هجوم لإسلاميين من بوكو حرام على قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا كما أفادت الإثنين مصادر عسكرية.

والجعة سيطرت عناصر من الفصيل المرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا على قاعدة مرارابار كيمبا شرق ولاية بورنو على بعد 135 كلم من مايدوغوري. واستولى المتمردون على أسلحة قبل أن ينسحبوا كما أعلن السبت أحد الضباط.

بعد ثلاثة أيام تحدثت حصيلة أولى عن خمسة قتلى على الأقل.

وصرح ضابط لفرانس برس "عثرنا على جثث خمسة جنود دفعوا ثمن حياتهم أثناء محاربة الإرهابيين". وأضاف "لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ثلاثين جنديا مفقودين منذ الهجوم".

وقال ضابط ثان أكد هذه الحصيلة، إن الجيش لا يزال يأمل العثور على العسكريين المفقودين.

وأعلن "هناك آمال كبيرة في العثور على الجنود المفقودين أو أن يعودوا إلى القاعدة. نحاول عدم التفكير في أسوأ السيناريوهات".

ولم يعلق الجيش النيجيري رسميا على الحادث.

بحسب المعلومات التي جمعتها مصادر عسكرية السبت وصل المهاجمون في حوالى 12 شاحنة بيك-آب مجهزة برشاشات ثقيلة. وكانت في حوزتهم أيضا ثلاث ناقلات جنود مدرعة مسروقة من قوات الأمن. وكانت برفقتهم مجموعة من المقاتلين على الدراجات النارية.

بعد تبادل كثيف لاطلاق النار لم يتمكن الجنود في صدهم وتفرق بعضهم للإفلات من الإسلاميين الأفضل تسلحا.

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