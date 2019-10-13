هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أكتوبر, 2019 05:45 م

عسكريون من النيجر في مركز بوسو العسكري في جنوب شرق النيجر في 27 حزيران/يونيو 2016

قُتل خمسة شرطيين على الأقل السبت في هجوم شنّته مجموعة مسلّحة في منطقة تيلابري في غرب النيجر، بحسب ما أعلن الأحد مسؤول محلي.

وتشهد المنطقة القريبة من مالي هجمات تشنّها جماعات جهادية.

وقال مسؤول محلي في تيلابري لوكالة فرانس برس إن "هجوما استهدف السبت دورية للدرك في بلدة سنام أدى إلى مقتل خمسة منهم".

وتابع أن "المهاجمين وصلوا على متن دراجات نارية واستهدفوا الدورية قرب قرية أباري في اليوم الذي تُقيم فيه سوقها" الشعبية.

وأكد مصدر أمني وحكومي الهجوم من دون إعطاء أي حصيلة للقتلى.

ولم تتبنَّ أي جهة الهجوم.

وتنشط جماعات جهادية بينها تنظيم الدولة الإسلامية في جنوب غرب النيجر قرب الحدود مع مالي، حيث نفّذت تفجيرات وعمليات قتل وخطف.

ووفق تقرير أصدرته الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر، قُتل بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس من العام الحالي أكثر من 250 مدنيا وخُطف نحو 240 آخرين، بخاصة في مناطق دفة وتيلابري وتاهوا في غرب النيجر.

وطالب رئيس النيجر محمدو يوسفو مرارا وتكرارا الغرب والأمم المتحدة بمساعدة بلاده في التصدي للجهاديين، إلا أن نشر قوات فرنسية وأميركية وألمانية في النيجر كما قوات أممية في مالي المجاورة لم يحل دون تزايد الهجمات.

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