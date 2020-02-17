هذا المحتوى تم نشره يوم 17 فبراير, 2020 12:33 م

جانب من العاصمة الأفغانية كابول في 3 آب/أغسطس 2019

أعلنت السلطات الأفغانية الإثنين مقتل خمسة عسكريين أفغان على الأقل الأحد في هجوم لطالبان على قاعدتهم في شمال أفغانستان، رغم دخول هدنة موقتة في البلاد حيز التنفيذ.

وأعلن وزير الدفاع الأفغاني "للأسف، قتل خمسة عسكريين من الجيش وأصيب ثلاثة آخرون بجروح"، مضيفاً أن طالبان خسرت أيضاً مقاتلين في الهجوم الذي وقع في شورا خاك في ولاية قندوز التي تشهد باستمرار معارك.

يأتي الهجوم بينما تستعد أفغانستان لـ"خفض للعنف" أعلن عنه الأميركيون وطالبان، مع دخول هدنة موقتة وافق عليها الطرفان حيز التنفيذ في 14 شباط/فبراير بحسب المتمردين.

لكن يبقى مضمون الهدنة التي أعلنها الأميركيون وطالبان لكنها تشمل أيضاً القوات الحكومية الأفغانية، غير واضح. ويفترض أن تمهد لتوقيع اتفاق بين واشنطن وطالبان تخرج بموجبه القوات الأميركية من البلاد.

ويفتح هذا الاتفاق كذلك الطريق لمفاوضات بين طالبان والحكومة في كابول بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل.

وأعلن عضو في وفد طالبان في الدوحة الاثنين لوكالة انباء محلية أن المفاوضات مع واشنطن كانت "ناجحة"، مشيراً إلى اتفاق يفترض ان ينشر قبل نهاية العام.

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