هذا المحتوى تم نشره يوم 29 يوليو, 2019 12:44 م

متظاهر سوداني يستخدم حجارة لبناء متاريس وسط شارع في الخرطوم في 29 تموز/يوليو 2019 تنديدا "بمذبحة" مدينة الأبيض التي قتل فيها خمسة متظاهرين من بينهم اربعة طلاب ثانويين.

قتل خمسة متظاهرين الاثنين بالرصاص، بينهم أربعة طلاب ثانويين، في مدينة الأُبيض في وسط السودان، عشية استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.

وعلى الاثر، فرض حاكم الولاية حظر تجول ليلي في المدينة، فيما دعت حركة الاحتجاج أنصارها للتظاهر في ارجاء البلاد تنديدا بـ"المذبحة" التي حدثت خلال مسيرة لطلاب المدارس احتجاجا على نقص الوقود والخبز في الأُبيض.

وبدأ المتظاهرون بإقامة متاريس في بعض شوارع الخرطوم، على ما أفاد شهود، فيما تدخلت الشرطة واطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم في منطقتين بالعاصمة.

من جهته، دعا القيادي في حركة الاحتجاج صديق يوسف "لوقف المفاوضات مع المجلس العسكري إلى حين وقف الانتهاكات".

وكان قادة الجيش وقادة تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات وقعوا صباح 17 تموز/يوليو بالأحرف الأولى "إعلانا سياسيا" لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.

وعشية استئناف المفاوضات بين الجانبين الثلاثاء، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المقربة من حركة الاحتجاج مقتل خمسة متظاهرين في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان في وسط البلاد.

وقالت اللجنة في بيان "ارتقى قبل قليل خمسة شهداء إثر إصابتهم مباشرة برصاص قناصة بمدينة الأبيض بعد خروجهم في موكب الثانويات السلمي"، مشيرة إلى إصابة ثمانية آخرين بجروح في الوجه والبطن والصدر.

وقال بابكر فيصل القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير لوكالة فرانس برس إن "أربعة طلاب ثانويين ضمن الشهداء الخمسة"، الامر الذي أكده شهود وصحافي في المدينة التي فرضت فيها السلطات حظرا للتجول.

وأوضح فيصل أن وفد تحالف الحرية والتغيير سافروا إلى الأُبيض لتقديم واجب العزاء لذوي الضحايا.

بدوره، أكّد تجمع المهنيين السودانيين الذي اطلق الاحتجاجات على فيسبوك "إطلاق الذخيرة الحية على موكب طالبات وطلاب المدارس".

وعلى الإثر، أعلن حاكم ولاية شمال كردفان فرض حظر تجوّل ليليّ في الأُبيض، وثلاث مدن أخرى.

وقرر الوالي المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله في بيان إعلان "حظر التجول بمدن الولاية الأٌبيض وام روابة والرهد ابو دكنة وبارا اعتبارا من الاثنين بين التاسعة مساء (19,00 ت غ) والسادسة صباحا (04,00 ت غ) حتى إشعار آخر".

كما قرر "تعليق الدراسة بالمرحلتين الاساسية والثانوية بجميع مدارس الولاية حفاظاً على أرواح الطلاب والمواطنين ... وذلك إلى حين اشعار آخر".

وقال في بيان "ندعو جماهير شعبنا للخروج للشوارع في مواكب هادرة تنديداً بمجزرة الأبيض ومطالبةً بتقديم الجناة للعدالة ونقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية"، وقال شهود إنّ العشرات في الخرطوم بدؤوا بالفعل التظاهر استجابة لهذه الدعوة.

- "نقص في الوقود والخبز" -

ولم تذكر لجنة الأطباء سبب خروج التظاهرة، لكنّ شهودا في الأُبيض قالوا إنها كانت ضد النقص في الغذاء والوقود في المدينة.

وأفاد أحد سكان المدينة وكالة فرانس برس "المدينة شهدت نقصا حادا في الوقود والخبز خلال الأيام القليلة الماضية".

وتابع "طلاب المدارس تأثروا بسبب عدم وجود وسائل نقل الى مدارسهم. واليوم، خرجوا في مسيرة وحين وصلت إلى وسط المدينة حدث إطلاق النار" ضدهم.

واندلعت التظاهرات أساسا في 19 كانون الاول/ديسمبر الفائت بسبب رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف قبل أن تتحول سريعا لحركة احتجاجات واسعة ضد الرئيس السابق عمر البشير في ارجاء البلاد.

ولم تشهد الأُبيض تظاهرات كبيرة ضد البشير خلال حركة الاحتجاجات التي انتهت بإطاحته في 11 نيسان/ابريل.

- نتائج التحقيق "مرفوضة" -

وتشهد العاصمة الخرطوم تظاهرات منذ إعلان نتائج لجنة التحقيق في فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في 3 حزيران/يونيو، وأشار الى تورط قوات أمن بينها قوات الدعم السريع في العملية الدامية، بدون أن يتلقوا أوامر رسمية بذلك.

وفرّق مسلحون في ملابس عسكرية اعتصاما لآلاف المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم في 3 حزيران/يونيو ما أدى الى مقتل العشرات وإصابة المئات.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إنّ 127 شخصاً قتلوا في الثالث من حزيران/يونيو خلال هذه العملية الدامية.

لكنّ محققين سودانيين من النيابة العامة والمجلس العسكري الحاكم أعلنوا السبت مقتل 87 شخصا بين يومي 3 و10 حزيران/يونيو بينهم 17 شخصا في ساحة الاعتصام يوم فضه.

وأعلنت لجنة التحقيق أنّ عناصر من قوات الأمن بينهم جنرال في قوات الدعم السريع شاركوا في العملية الدامية لفض الاعتصام، بدون أن يتلقوا أوامر رسمية بذلك.

لكن قادة الاحتجاجات شككوا في نتائج التحقيق، وجددوا مطالبتهم بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لا تضم ممثلين للاجهزة الامنية.

والثلاثاء، تستأنف المفاوضات بين الطرفين لتمهيد الطريق لإدارة انتقالية للبلاد المضطربة منذ اندلاع الاحتجاجات في 19 كانون الاول/ديسمبر الفائت.

وقال بابكر فيصل الاحد إنّ مباحثات الثلاثاء ستتناول "الحصانة المطلقة" التي يطالب بها جنرالات الجيش و"صلاحيات مجلس السيادة" المشترك و"مظاهر الانتشار العسكري" في مختلف مدن البلاد.

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