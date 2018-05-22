مقتل خمسة يمنيين في قصف على مدينة خاضعة لسيطرة الحكومة (مصادر طبية)
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عناصر من لجان المقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي يتمركزون في محافظة مأرب في 30 كانون الثاني/يناير 2018(afp_tickers)
قتل خمسة يمنيين وأصيب 18 على الأقل بجروح في قصف بصاروخ كاتيوشا أصاب حياً سكنياً في وسط مأرب الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية وسط اليمن، حسبما أفادت مصادر طبية في المدينة وكالة فرانس برس.
وذكرت المصادر الطبية ان الصاروخ سقط فجر الثلاثاء على الحي السكني في مأرب التي تتمتع بنسبة عالية من الاستقرار مقارنة بالمناطق الاخرى في اليمن الغارق في نزاع مسلح.
من جهتها نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" المتحدثة باسم الحكومة، عن مصدر طبي آخر في المدينة، ان القصف الذي أدى الى مقتل اليمنيين الخمسة واصابة السكان الآخرين أصاب سوقا شعبيا يكتظ بالمتسوقين.
واتهمت الوكالة المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق قريبة من مأرب بالوقوف خلف القصف.
ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ سنوات بين القوات الحكومية والمتمردين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق اخرى.
وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما لحكومة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في مواجهة المتمردين الحوثيين.
ومذاك، قُتل نحو عشرة آلاف يمني وأصيب أكثر من 50 ألفا بجروح، وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية حاليا في العالم.
وتتهم السعودية ايران بدعم المتمردين الشيعة بالسلاح، لكن طهران تنفي هذا الاتهام.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب