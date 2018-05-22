محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2018 06:57 ص 22 مايو 2018 - آخر تحديث - 06:57

عناصر من لجان المقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي يتمركزون في محافظة مأرب في 30 كانون الثاني/يناير 2018 (afp_tickers)