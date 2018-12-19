مقتل رئيس أركان سابق للجيش النيجيري بالرصاص

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 ديسمبر, 2018 12:13 م

قتل رجال مسلحون رئيس أركان سابق لسلاح الجو في سيارته، كما اعلنت السلطات النيجيرية مساء الثلاثاء، في اطار من التسيب الأمني المتزايد في نيجيريا.

وقال أبيكونلي دارامولا، المتحدث باسم سلاح الجو، في بيان صدر ليل الثلاثاء الأربعاء، "بقلب يملؤه الحزن أعلن بأسف الوفاة المؤسفة لرئيس أركاننا السابق لسلاح الجو، ماريشال الجو الأول اليكس سابوندو باديه".

وأضاف البيان أن الجنرال باديه (61 عاما) "قد توفي متأثرا بجروحه الناجمة عن اصابته بالرصاص". وأوضح أن "سيارته قد تعرضت للهجوم لدى عودته من مزرعته، على طول الطريق بين أبوجا وكيفي".

ولم تتوفر اي توضيحات تتعلق بمنفذي الهجوم او دوافعهم.

وكان الماريشال باديه الذي خدم نيجيريا في عهد رئيس رئيس الدولة السابق غودلاك جوناتان، أنهى خدمته في 2015، لدى وصول الجنرال السابق محمد بخاري الى الحكم.

وقد وُجهت اليه تهمة الفساد واختلاس أموال عندما كان قائدا للجيش، في خضم النزاع مع جماعة بوكو حرام، وكان ينتظر محاكمته مع آخرين كثيرين من اعضاء الحكومة السابقة.

ويتدهور الوضع الأمني في اكبر بلد من حيث عدد السكان في افريقيا (180 مليون نسمة) قبل اشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في شباط/فبراير 2019.

ويتعرض الرئيس بخاري المرشح لولاية جديدة لانتقادات حادة لأنه لم يهتم بالنزاعات الكثيرة التي تتفاقم في كل أنحاء البلاد.

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