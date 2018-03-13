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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2018 08:44 م 13 مارس 2018 - آخر تحديث - 20:44

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في النجف في 7 كانون الثاني/يناير 2018

قتل عميد في القوات الخاصة العراقية يتولى امن تحركات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعد مواجهات اثر خلاف مع مقاتلين، بحسب ما اعلن مسؤولون ومكتب رئاسة الحكومة العراقية.

واعلن مسؤول في جهاز الاستخبارات في سامراء في شمال بغداد ان العميد في القوات الخاصة شريف اسماعيل كان متوجها من بغداد الى محافظة نينوى، عشية زيارة محتملة لرئيس الوزراء حيدر العبادي.

واشار المسؤول طالبا عدم كشف هويته الى حصول "مشادات كلامية مع المنتسبين لسرايا السلام" وهو تنظيم مسلح تابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

وتابع المسؤول ان الموكب اكمل بعد ذلك طريقه ولدى وصوله الى احد مخارج سامراء، على بعد نحو مئة كيلومتر من بغداد "حصلت مواجهات بين سرايا السلام والمرافقين للعميد".

واضاف المتحدث ان المواجهات ادت الى "استشهاد العميد واصابة منتسبين وتم نقلهم الى محافظة بغداد".

من جهته اكد مكتب رئاسة الحكومة العراقية في بيان مقتل العميد اسماعيل، موضحا ان رئيس الوزراء "أمر بفتح تحقيق فوري".

والبيان الذي لا يشير الى زيارة للعبادي الى محافظة نينوى يتحدث عن "إطلاق نار (...) من قبل عناصر غير منضبطة"، من دون تحديد الجهة المسؤولة.

ويأتي ذلك قبل شهرين من انتخابات تشريعية يأمل العبادي ان تبقيه في رئاسة الحكومة، لا سيما بعد اعلانه الانتصار على تنظيم الدولة الاسلامية نهاية العام الماضي.

وكان محللون اشاروا سابقا الى احتمال قيام تحالف انتخابي بين العبادي واحزاب متحالفة مع الصدر.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب