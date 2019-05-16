هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مايو, 2019 05:57 ص

فرق الإنقاذ تحمل مصاباً من تحت أنقاض مبنى منهار في شنغهاي في 16 أيار/مايو 2019

قتل سبعة أشخاص جراء انهيار مبنى شركة تجارة سيارات في شنغهاي الخميس خلال القيام بترميمه، وفق ما أكدت السلطات.

ونجحت فرق الإنقاذ في انتشال 20 شخصاً سالمين، بحسب ما أكد مكتب الإغاثة في إدارة الطوارئ الصينية على حسابه الرسمي على موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي.

ووقع الحادث في نهاية فترة قبل الظهر في العاصمة الاقتصادية للصين حينما سقط سقف مبنى شركة تجارة سيارات خلال ترميمه لسبب غير محدد.

ونشرت وزارة الطوارئ الصينية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للمسعفين وهم يحاولون انتشال ضحايا، تغطيهم الدماء والغبار، من بين الحطام وأكوام الاسمنت.

وقالت امرأة من سكان المنطقة رفضت الكشف عن هويتها، لوكالة فرانس برس "اعتقدت أولاً أنه صوت انفجار". وتابعت أنها لاحقاً شعرت بسريرها يهتز "كما لو كان هناك هزة أرضية"، ثمّ سمعت صوتاً قوياً.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت الصين حوادث مماثلة عديدة، تنسب أساساً لعدم احترام قواعد السلامة وسوء نوعية الأبنية.

وفي عام 2016، قتل 20 شخصاً على الأقل في ونجو شرق البلاد جراء سقوط مبنى قديم كان يعيش فيه عمال مهاجرون.

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