هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مايو, 2019 01:51 م

صورة التقطت بتاريخ 13 آذار/مارس 2019 تظهر خبيرا في نزاع الألغام في كابول

قُتل سبعة أطفال وجرح اثنان جراء انفجار لغم أرضي في جنوب أفغانستان السبت، وفق ما افاد مسؤولون.

ووقع الانفجار في ولاية غزنة جنوب العاصمة كابول عندما داس الأطفال على لغم أرضي أثناء لعبهم قرب الطريق الرئيسي، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الولاية عارف نوري وكالة فرانس برس.

وقال "زُرع اللغم من قبل طالبان على طريق رئيسي للتسبب بسقوط ضحايا في صفوف قوات الأمن".

ولم ترد طالبان بعد على طلب فرانس برس الحصول على تعليق.

وكثيرا ما يستخدم المتمردون القنابل المزروعة على جوانب الطرقات والألغام الأرضية لاستهداف قوات الأمن الأفغانية، لكن هذه الأسلحة تتسبب كذلك بسقوط ضحايا من المدنيين.

وقال أمان الله قمراني، وهو من أعضاء مجلس ولاية غزنة، إن أعمار الأطفال الذين قتلوا تتراوح ما بين سبع وتسع سنوات وينتمي أربعة منهم على الأقل لعائلة واحدة.

وخلّفت سنوات من النزاعات ألغاما أرضية وقذائف لم تنفجر وصواريخ وقنابل يدوية في أنحاء أفغانستان، يمسك أطفال بكثير منها أثناء لعبهم.

والشهر الماضي، قتل سبعة أطفال وأصيب أكثر من عشرة بجروح في ولاية لغمان عندما انفجرت قذيفة أثناء لعبهم بها.

وتشير الأمم المتحدة إلى مقتل 3804 مدنيين في أفغانستان عام 2018 وإصابة 7000 بجروح. واعتبر العام الماضي الأكثر دموية بالنسبة للمدنيين على مدى سنوات النزاع في أفغانستان.

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