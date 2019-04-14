هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أبريل, 2019 06:01 م

قُتل سبعة أطفال وجرح عشرة آخرون الأحد جراء انفجار قذيفة هاون عثروا عليها في شرق أفغانستان، بحسب ما أفاد مصدران رسمي وطبي.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية لقمان أسد الله دولتزاي لوكالة فرانس برس إن "قرابة الساعة 17:00 (12:30 ت غ) قُتل سبعة أطفال وجُرح عشرة آخرون جراء انفجار قذيفة هاون غير منفجرة عثروا عليها" في بلدة مهترلام في ولاية لقمان.

وأوضح المتحدث أن كافة الضحايا هم دون الخامسة عشرة من العمر، معلنا فتح تحقيق لكشف الملابسات والظروف التي عثر فيها الأطفال على القذيفة.

وأكد المسؤول في مستشفى الولاية عبد المعروف جليلي تلقي سبع جثث وعشرة جرحى جميعهم أطفال.

ومنذ العام 2012 تحصد الذخائر غير المنفجرة من قذائف هاون وقنابل وصواريخ أعدادا متزايدة من الضحايا في أفغانستان، بحسب دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام التي أحصت ما معدّله 150 قتيلا شهريا في العام 2017.

وتبلغ نسبة الأطفال بين ضحايا الذخائر غير المنفجرة 80 بالمئة، يقضي غالبيتهم أثناء محاولتهم اللهو بها غير مدركين للمخاطر التي تتهدّدهم.

وبحسب الدائرة الأممية فقد تدهورت الأوضاع بشكل كبير بعد العام 2014 إثر تصعيد القتال بين قوات الأمن الأفغانية ومتمرّدي حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية الذين يزرعون العديد من الألغام اليدوية الصنع.

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