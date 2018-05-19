مقتل سبعة اشخاص بينهم اربعة مسلحين في هجوم على كنيسة في الشيشان
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قديروف لدى وصوله الى حفل تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو في السابع من ايار/مايو 2018(afp_tickers)
قتل عنصران من الشرطة واربعة مسلحين واحد الاشخاص السبت في جمهورية الشيشان بالقوقاز الروسي، خلال هجوم على كنيسة ارثوذكسية في هذه الجمهورية التي يشكل المسلمون اكثرية سكانها، كما اعلنت لجنة تحقيق روسية في بيان.
واستهدف الهجوم كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في وسط غروزني، عاصمة الشيشان، بحسب المصدر.
واوضحت اللجنة انه "وفقا للتقارير الاولية، قتل شرطيان مسؤولان عن امن الكنيسة (...) ومدني" مشيرة الى اصابة اثنين آخرين من الشرطة.
واكدت "القضاء على أربعة مسلحين"، عثر بحوزتهم على سكاكين وبندقية.
وتابعت اللجنة ان "تصرف الشرطة المحترف ادى الى تجن عواقب أكثر خطورة وإصابة المزيد من الضحايا".
من جهته، قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف لوكالات الانباء الروسية ان المسلحين تحركوا "بناء على اوامر بلد غربي" وكان هدفهم "اخذ المؤمنين رهائن".
وبعد الحرب الاولى في الشيشان (1994-1996)، بات التمرد الانفصالي اسلاميا وتمدد خارج حدود هذه الجمهورية الروسية ليتحول اواسط العقد الاول من القرن الحادي والعشرين الى حركة اسلامية مسلحة ناشطة في كل انحاء شمال القوقاز.
وفي اواخر حزيران/يونيو 2015، اعلن التمرد الإسلامي المسلح في القوقاز الروسي مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية والتحق عدد من انصاره بالجهاديين في سوريا والعراق.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب