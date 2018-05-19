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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مايو, 2018 02:53 م 19 مايو 2018 - آخر تحديث - 14:53

قديروف لدى وصوله الى حفل تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو في السابع من ايار/مايو 2018 (afp_tickers)