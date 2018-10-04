مقتل سبعة جنود أتراك في هجوم بجنوب شرق البلاد
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امرأة ترفع شارة النصر خلال تجمع لأنصار حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للقضية الكردية في دياربكر بمناسبة "يوم السلام العالمي" في الأول من أيلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
قتل سبعة جنود أتراك الخميس في هجوم بعبوة ناسفة بدائية الصنع في محافظة بطمان في جنوب شرق تركيا، في هجوم اتهمت أنقرة "ارهابيين" لم تسمهم بالوقوف خلفه، على ما أفادت وكالة الأناضول الرسمية.
واتهمت المحافظة في بيان "إرهابيين" بالوقوف خلف الهجوم، مشيرة إلى تنفيذ عملية واسعة لإلقاء القبض على المشتبه بهم.
وتخوض قوات الأمن التركية مواجهات شرسة ضد المقاتلين الأكراد في جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية بعد أن انهار وقف لإطلاق النار لمدة عامين في العام 2015.
وكان مسؤولون محليون في المحافظة أعلنوا في وقت مبكر مقتل أربعة جنود وإصابة خمسة جنود آخرين أصيبوا في انفجار أثناء مرور عربتهم العسكرية في منطقة جيرجس بإقليم بطمان.
وذكرت وكالة الأناضول أن ثلاثة من الجرحى توفوا في المستشفى متأثرين بجراحهم.
ويشنّ حزب العمال الكردستاني تمردا داميا في تركيا منذ 1984. وأوقع النزاع نحو 40 ألف قتيل. وتصنف انقرة وحليفاها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الحزب كـ"منظمة إرهابية".
ولم تتهم السلطات التركية حزب العمال الكردستاني المحظور علانية بالوقوف خلف هجوم الخميس.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب