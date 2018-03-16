مقتل سبعة جنود أميركيين في تحطم مروحية في العراق (مسؤول)
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قتل سبعة جنود أميركيين عندما تحطمت مروحيتهم في غرب العراق، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية الجمعة.
وأكد إن المروحية "كانت تقوم بعملية نقل روتينية من العراق إلى سوريا، وليس مهمة غير عادية".
وقال المسؤول "كان على متن المروحية سبعة أشخاص ويعتقد أنهم قتلوا جميعا".
وقال مسؤول آخر إن اربعة من القتلى عناصر في سلاح الجو الاميركي.
وافاد بيان لوزارة الدفاع الاميركية إن المروحية التي تحطمت هي من طراز سيكورسكي إتش.إتش-60 بيف هوك، وأن الحادث ليس ناجما على ما يبدو عن عمل عدائي.
وقامت مروحية أميركية مرافقة بالتبليغ عن الحادث، فيما قامت قوة للتدخل السريع تضم قوات أمن عراقية وعناصر من قوات التحالف بفرض طوق حول المنطقة.
وقال البريغادير جنرال جوناثان براغا "إن هذه المأساة تذكرنا بالمخاطر التي يواجهها رجالنا ونساؤنا يوميا في خدمة أوطاننا. أفكارنا مع أحباء هؤلاء العسكريين اليوم".
وشكر قوات الأمن العراقية "لتقديمها المساعدة الفورية في هذه الحادثة المأسوية".
ولم يتم الكشف عن هويات القتلى بانتظار تبليغ أقاربهم.
ونشرت الولايات المتحدة في العراق مروحيات وطائرات خلال الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي سيطر على مساحات واسعة شمال وغرب بغداد في 2014.
وأطلقت القوات الأميركية عمليات جوية مستهدفة التنظيم الجهادي في آب/اغسطس 2014 في حملة امتدت إلى سوريا، كما قدمت أسلحة وتدريبات واشكال اخرى من الدعم لمجموعات تقاتل الجهاديين في البلدين.
وأعلنت بغداد الانتصار على المتطرفين اواخر العام الماضي، لكن لا يزال التنظيم الجهادي يتمتع بالقدرة على ارتكاب أعمال عنف دامية في العراق، ومنها سلسلة من الهجمات في شمال البلاد أدت إلى مقتل 25 شخصا في وقت سابق هذا الشهر.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب