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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 سبتمبر, 2018 06:38 م 04 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 18:38

صدامات بين متظاهرين وقوات الامن في البصرة الثلاثاء في 4 ايلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)