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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أبريل, 2015 06:00 ص 29 أبريل 2015 - آخر تحديث - 06:00

حاجز امني للدرك الجزائري على الطريق المؤدي للاخضرية في 11 تموز/يوليو 2007 (afp_tickers)