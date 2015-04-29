مقتل ستة اسلاميين في شرق الجزائر
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حاجز امني للدرك الجزائري على الطريق المؤدي للاخضرية في 11 تموز/يوليو 2007(afp_tickers)
قتل الجيش الجزائري ستة اسلاميين مسلحين الثلاثاء في ازازغا بمنطقة القبائل، على بعد حوالى 140 كلم شرق الجزائر العاصمة، بحسب ما اعلنت وزارة الدفاع.
وجاء في بيان للوزارة ان "وحدة من الجيش الوطني الشعبي قتلت ستة ارهابيين بعد ظهر الثلاثاء خلال عملية بالقرب من المكان الذي يعرف باسم عكيرو ازازغا".
وادت العملية الى مصادرة خمسة رشاشات من طراز كلاشنيكوف ومسدس وذخائر ومتفجرات وهواتف نقالة، بحسب البيان.
وقتل اكثر من مئة اسلامي مسلح خلال العام 2014، وفق الجيش.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب