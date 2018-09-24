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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 سبتمبر, 2018 01:44 م 24 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:44

كشميريون يلقون الحجارة خلال مواجهات في سريناغار في 16 حزيران/يونيو 2018

أعلن الجيش الهندي الاثنين مقتل جندي وخمسة يشتبه بانهم انفصاليون في معارك في اقليم كشمير بعد بضعة ايام من الغاء اجتماع رفيع المستوى حول هذه المنطقة بين الهند وباكستان.

وقال الكولونيل راجيش كاليا ان اثنين من الانفصاليين المفترضين قُتلا الاحد عندما اكتشف الجيش وجود جماعة تحاول عبور الحدود بين القطاعين الهندي والباكستاني من كشمير.

والاثنين، قتل ثلاثة من الانفصاليين بالاضافة الى جندي هندي.

وكانت الهند اعلنت الجمعة انها ألغت لقاء نادرا بين وزيرة خارجيتها ونظيرها الباكستاني كان يفترض أن يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

واضافت وزارة الخارجية الهندية إن المباحثات ألغيت بعد "مقتل رجل أمن (هندي) بصورة وحشية على أيدي جماعات تتمركز في باكستان التي اصدرت سلسلة طوابع بريد تمجّد شخصا إرهابيا والإرهاب".

وقالت إن هذه الأعمال الأخيرة كشفت "أجندة شريرة" تضمرها باكستان و"الوجه الحقيقي" لحكومة اسلام اباد.

كما عثر الجمعة على جثث ثلاثة شرطيين بعدما خطفوا في القسم الخاضع لسيطرة الهند في كشمير.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الباكستانية أن "لا علاقة لها على الإطلاق" باعمال القتل واتهمت الهند ببث "دعاية مغرضة وخبيثة".

ووصفت الأسباب التي اوردتها الهند لإلغاء اللقاء بأنها "غير مقنعة على الإطلاق"، واعتبرت ان قرار الإلغاء نفسه "غير مدروس".

وكان الرئيس الجديد للحكومة في اسلام اباد عمران خان كتب أخيرا لنظيره الهندي ناريندرا مودي مقترحا استئناف المحادثات بين البلدين.

وقد صرح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي تعليقا على الغاء اللقاء انه "فوجئ وشعر بخيبة" أمل.

وردا على سؤال عما اذا كانت باكستان ستمد يدها مجددا للهند، اجاب "كلا، كنا نريد مفاوضات في اطار من الكرامة".

وتتهم الهند باكستان بتسليح الجماعات المتمردة في كشمير، وتمويل الهجمات الدامية عام 2008 في مومباي.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب