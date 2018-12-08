مقتل ستة اشخاص في تدافع في ملهى ليلي في ايطاليا

هذا المحتوى تم نشره يوم 08 ديسمبر, 2018 04:31 ص

صورة وزعتها إدارة الإطفاء الإيطالية بعد حادث تدافع في ملهى ليلي، في كورنالدو بالقرب من مدينة أنكونا (وسط) في 08 كانون الأول/ديسمبر 2018

أدت حالة من الهلع لمئات الشبان خلال حفل موسيقي في ملهى ليلي في بلدة كورينالدو بالقرب من مدينة أنكونا الإيطالية ليل الجمعة السبت إلى سقوط ستة قتلى وعشرات الجرحى.

وقالت ادارة الإطفاء في بيان على تويتر "قد يكون السبب ذرّ مادة لاسعة، ما دفع الشبان الى الهرب والدوس على بعضهم البعض". وأضافت "للأسف قتل ستة اشخاص وجرح عشرات".

وذكرت وسائل الإعلام أن الحادث وقع حوالي الساعة 01,00 (00,00 ت غ)، موضحة أنه أدى إلى سقوط أكثر من مئة جريح بينهم 12 في حالة خطيرة.

وأوضحت أن القتلى هم خمسة قاصرين (ثلاث فتيات وفتيان)، وسيدة بالغة كانت ترافق ابنتها إلى الحفل.

وكان نحو ألف شخص معظمهم من الشباب يحضرون الحفل في ملهى "لانتيرنا أزورا" (الفانوس الأزرق) في ريف هذه المدينة القريبة من الساحل الأدرياتيكي في وسط إيطاليا.

وقد قدموا لحضور عرض لمغني البوب سفيرا ايباستا الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب ويلقب "ملك الراب".

وقال فتى في السادسة عشرة من العمر في مستشفى أنكونا "كنا نرقص بانتظار بدء الحفلة عندما انتشرت رائحة كريهة". وأضاف "هرعنا باتجاه أبواب النجاة لكنها كانت مغلقة".

وذكر شهود لوسائل الإعلام أن الحشد حشر أمام جدار صغير سقط من أعلاه عشرات الأشخاص، ما أدى إلى موت الذين كانوا في الأسفل سحقا.

ويعاني الجرحى من صدمات ورضوض ونقلوا إلى أقرب مستشفى في سينيغاليا. وأرسل المصابون بجروح خطيرة بعد ذلك إلى مدينة أنكونا.

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