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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2018 01:44 ص 15 مارس 2018 - آخر تحديث - 01:44

صورة وزعها المكتب الاعلامي للحكومة البوليفية تظهر فيها جثث خمسة من اصل ستة سجناء قتلوا لدى مقاومتهم عملية تفتيش قامت بها الشرطة في سجن بالماسولا في وسط البلاد في 14 آذار/مارس 2018 (afp_tickers)