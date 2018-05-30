محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مايو, 2018 07:40 ص 30 مايو 2018 - آخر تحديث - 07:40

عناصر من قوات الأمن الأفغانية في كابول في 9 ايار/مايو 2018. (afp_tickers)