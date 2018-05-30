مقتل ستة شرطيين على الاقل في هجوم لحركة طالبان في افغانستان
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عناصر من قوات الأمن الأفغانية في كابول في 9 ايار/مايو 2018.(afp_tickers)
قتل ستة شرطيين على الاقل الاربعاء في هجوم لحركة طالبان على مفوضية الشرطة في كبرى مدن ولاية لوغار التي تبعد أقل من 70 كلم جنوب شرق كابول، كما اعلنت مصادر محلية لوكالة فرانس برس.
وبدأ الهجوم حوالى الساعة 5،00 (3،00 ت غ) بانفجار سيارة مفخخة امام مركز بولي علم الرئيسي، كما ذكر المتحدث باسم الشرطة الإقليمية شابور احمدزاي.
واضاف ان "ثلاثة رجال مسلحين اقتحموه بعد ذلك. وخلال نصف ساعة، قتل جميع المهاجمين. ويا للاسف، لقي ستة من عناصر الشرطة مصرعهم، وألحق الانفجار اضرارا بالمبنى".
وأصيب ثمانية مدنيين ايضا بجروح في الهجوم الذي اعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه.
من جانبه، اكد المتحدث باسم الحاكم شمشاد لروي ان "الوضع بات تحت السيطرة"، مؤكدا تفاصيل الهجوم.
ومنذ بداية رمضان، يزيد المتمردون من الهجمات التي تستهدف مواقع القوى الامنية الافغانية ومراكزها.
وفي نهاية نيسان/ابريل، بدأوا هجوم الربيع المسمى عملية الخندق التي تستهدف "سحق وقتل وأسر الغزاة الأميركيين وانصارهم".
من جهة أخرى، قتل ثلاثة عمال ميكانيك في مرآب كانوا يعملون فيه، وأصيب حوالى عشرة اشخاص في قندهار (جنوب) في انفجار عبوة كانت موضوعة تحت سيارة، كما قال لوكالة فرانس برس المتحدث باسم الحاكم دواد أحمدي.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب