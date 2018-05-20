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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مايو, 2018 01:22 م 20 مايو 2018 - آخر تحديث - 13:22

جنود هنود يشاركون في عملية عسكرية ضد المتمردين الماويين في شرق الهند في 9 ايار/مايو 2018.

قتل ستة جنود هنود الأحد في انفجار قنبلة وضعت على جانب طريق في غابة نائية في شرق الهند، حيث يشن المتمردون تمردا منذ عقود.

وأصيب ضابط في الانفجار الذي اصاب عربة شرطة في منطقة دانتيوادا في ولاية تشهاتيسجار في شرق البلاد، على ما أفاد الضابط الكبير في شرطة الولاية ساندر راج.

وكانت الشرطة ترافق شاحنة تنقل مواد لبناء طريق، حسب راج الذي أشار إلى أن الشرطة تقوم بحملة بحث عن المتمردين.

وبدأ تمرد الماويين في الهند في ستينات القرن الفائت وتسبب في مقتل الآلاف في عمليات عنف شبه يومية.

والشهر الفائت، قتل عشرات المتمردين الماويين في مداهمات للجيش في الغابات. وفي آذار/مارس الماضي، قتل ثمانية أفراد من قوات هندية شبه عسكرية حين أصاب انفجار مركبتهم.

وبدات حركة التمرد هذه بحركة احتجاج مزارعين في البنغال الغربية في 1967. وانكفأت حركة التمرد الماوية الى غابات وسط الهند وتحارب قوات نيودلهي والسلطات المحلية منذ نصف قرن.

وتجد حركة التمرد دعما بين الاهالي الغاضبين والمنسيين في المستوى التنموي. ولقي اكثر من 15 الف شخص مصرعهم في هذا النزاع منذ 1980، بحسب ارقام للحكومة الهندية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب