هذا المحتوى تم نشره يوم 27 يناير, 2020 10:20 م

دورية لجنود تشاديين في مونغونو في 15 كانون الأول/ديسمبر 2019

قُتل ستة عسكريين تشاديين وجُرح عشرة آخرون في هجوم وقع مساء الإثنين قرب جزيرة تيتيوا في بحيرة تشاد ونُسب إلى جماعة بوكو حرام الجهادية، وفق ما أعلن الجيش التشادي لوكالة فرانس برس.

وقال رئيس هيئة أركان الجيش المالي الجنرال طاهر إردا إنّ "رجالنا كانوا يقومون بدورية عندما هاجمهم عناصر من بوكو حرام"، معلناً مقتل ستة عسكريين وجرح عشرة.

وأضاف أن "قواتنا كانت تبحث عن عناصر من بوكو حرام عندما تعرّضت لكمين قرب ماندراري".

وتصاعدت في الأشهر الأخيرة حدة الهجمات قرب بحيرة تشاد المليئة بالجزر والمستنقعات والواقعة عند الحدود بين تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا.

وتكبّدت تشاد خسائر بشرية كبيرة في مطلع العام حين فجّرت انتحارية نفسها في قرية كايغا كيندجيريا في 20 كانون الثاني/يناير ما أدى إلى مقتل تسعة مدنيين.

وانطلقت بوكو حرام من نيجيريا لكن هجماتها تمددت إلى دول مجاورة. وانشق عن الجماعة فصيل موال لتنظيم الدولة الإسلامية ينشط بقوة في محيط بحيرة تشاد.

وفي مطلع كانون الثاني/يناير، عاد 1200 جندي تشادي كانوا منتشرين منذ اشهر في نيجيريا الى بلادهم تمهيدا لاعادة انتشارهم في حوض بحيرة تشاد.

وساهم تزايد الهجمات في تسريع تدهور الأوضاع الإنسانية حول البحيرة التي تعتبر إحدى أفقر المناطق في العالم.

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