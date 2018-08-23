هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أغسطس, 2018 10:40 ص 23 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:40

قوات امنية تابعة لحكومة الوفاق الوطني قرب زليتن بعد تعرض حاجز قرب هذه البلدة لهجوم في الثالث والعشرين من آب/اغسطس 2018

أدى هجوم مسلح استهدف حاجزا لقوة العمليات الخاصة التابعة لحكومة الوفاق الليبية الخميس الى مقتل ستة عسكريين قرب زليتن شرق طرابلس، كما أفاد مصدر أمني ليبي.

وكان عمدة بلدية زليتن مفتاح أحمادي أوضح في وقت سابق لوكالة فرانس برس أن "الهجوم المسلح بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية صباح الخميس استهدف قوة العمليات الخاصة بالمنطقة الوسطى بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، وبالتحديد لدى بوابة وادي كعام".

وأعلن أحمادي أن الهجوم أدى الى مقتل أربعة اشخاص، الا ان مصدرا أمنيا في وزارة داخلية حكومة الوفاق أعلن مساء الخميس في تصريح لفرانس برس "أن الحصيلة النهائية للهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزا أمنياً بالقرب من زليتن بلغت ستة قتلى، بعد وفاة اثنين من الجرحى في المستشفى" مشيرا الى "عدم وجود أي مدني في صفوف الضحايا" .

وأضاف "لقد فرضت الأجهزة الأمنية طوقاً أمنياً على كامل مدينة زليتن، بهدف إجراء عمليات تمشيط واسعة خاصة في ضواحي المدينة، والتأكد من عدم وجود أي تهديد إرهابي محتمل".

والحاجز الامني المستهدف يقع على الطريق الساحلي بين الخمس (115 كلم شرق طرابلس) وزليتن (170 كلم شرق طرابلس) في منطقة ينشط فيها تنظيم الدولة الاسلامية.

ولا تزال ليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وتتنازع السلطة فيها حكومتان: حكومة الوفاق الوطني ومقرها في طرابلس وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها المشير خليفة حفتر.

واستفاد تنظيم الدولة الاسلامية من الفوضى في البلاد لكي يجد موطىء قدم له في ليبيا.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب