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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 سبتمبر, 2018 03:46 م 28 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 15:46

فلسطيني مقعد يستخدم المقلاع لرشق الجنود الاسرائيليين على الحدود في قطاع غزة الجمعة في 28 ايلول/سبتمبر 2018

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة الجمعة سقوط ستة فلسطينيين بينهم طفلان برصاص الجيش الاسرائيلي، في مواجهات على الحدود مع قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الطبيب أشرف القدرة في بيان وفي حديث لفرانس برس، أن ستة فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الاسرائيلي.

وعدد القدرة القتلى موضحا أن " الطفل محمد نايف الحوم (14 عاما) استشهد برصاصة في الصدر شرق مخيم البريج، كما استشهد اياد خليل احمد الشاعر (18 عاما) برصاصة بالصدر شرق غزة".

وأضاف القدرة "كما استشهد أيضا الشاب محمد بسام شخصه (24 عاما) في شرق غزة، ومحمد علي انشاصي (18 عاما) شرق خان يونس، ومحمد وليد هنية (24 عاما) برصاصة بالرأس، والشهيد الطفل ناصر عزمي مصبح (12 عاما) شرق خان يونس".

وعن حصيلة مواجهات الجمعة إضافة الى القتلى الستة، قال القدرة في تصريح لوكالة فرانس برس "الحصيلة هي إصابة 506 فلسطينيين بجراح مختلفة برصاص الاحتلال والغاز المسيل للدموع، بينهم 90 اصيبوا بالرصاص الحي، منهم واحد حالته حرجة جدا، وثلاثة حالتهم خطرة".

كما أوضح القدرة أن "بين المصابين 35 طفلا وأربعة مسعفين أحدهم بالرصاص، بالاضافة الى صحافيين اثنين واربع نساء".

ورفض متحدث عسكري اسرائيلي التعليق على مقتل الفلسطينين الستة، لكنه قال لفرانس برس "إن نحو 20 الف فلسطينيي تجمعوا في عدة مواقع على طول الحدود وأشعلوا اطارات ورشقوا الجنود الاسرائيليين بالحجارة والعبوات الناسفة المحلية الصنع".

وأضاف "أن الجنود يطلقون النار وفقا للاجراءات والمعايير المتبعة".

كما اعتبر المتحدث العسكري "أن كل ما يحدث على الحدود مع غزة هو تكتيك لحركة حماس لحرف الانتباه عن الوضع الإنساني وعن فشل المصالحة مع فتح ".

ويواصل الفلسطينيون احتجاجاتهم التي بدأت في 30 مارس/اذار الماضي قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة للمطالبة بانهاء الحصار الاسرائيلي المفروض منذ عقد على القطاع، وتثبيت حق اللاجئين الفلسطينيين "بالعودة الى ديارهم التي هجروا منها قبل سبعين عاما" وفق ما تقول الهيئة الداعية الى التظاهر.

وخلال هذه الفترة قتل 193 فلسطينيا وجندي إسرائيلي واحد.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب