هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مارس, 2019 12:47 م

صورة ملتقطة في 6 نيسان/أبريل 2018 لأفراد من حرس الحدود البنغلاديشيين يفتشون قارب صيد أثناء قيامهم بدوريتهم على طول نهر ناف في تكناف على طول الحدود بين ميانمار وبنغلادش.

قتلت شابة من الروهينغا برصاص قوات الأمن البنغلادشية في بلدة حدودية باتت بوابة تهريب للمخدرات من بورما المجاورة، على ما أفاد مسؤولون الأحد.

وقال نشطاء حقوقيون إنّ رومانا اكتير البالغة 20 عاما باتت أول امرأة من الروهينغا تقتل في حملة السلطات البنغلادشية على المخدرات.

وهي واحدة من ثلاثة مهربين مفترضين قتلوا في حادثين منفصلين في تكناف القريبة من مخيمات اللاجئين التي تستضيف نحو مليون لاجىء من الروهينغا فروا من بورما الى بنغلادش.

وتعد تكناف مركزا للإتجار بحبوب حمراء مسماة "يابا" هي خليط من مادتي الكافيين والميثامفيتامين، ومعروفة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا منذ عقود، وباتت رائجة في بنغلادش.

وأكثر من 300 شخص، بينهم نحو 20 من اللاجئين الروهينغا، وأوقف 25 ألفا آخرون منذ إطلاق الحملة في أيار/مايو الفائت.

ويستغل المهربون اللاجئين الروهينغا الفقراء لتهريب المخدرات من بورما، بحسب ما قال مسؤولون في بنغلادش.

ويعيش أكثر من 720 ألفا من الروهينغا في مخيمات في بنغلادش بعد طردهم من ولاية راخين في شمال بورما اثر حملة عسكرية في العام 2017 وصفتها الأمم المتحدة بأنها تطهير عرقي.

وقال المتحدث باسم خفر سواحل بنغلادش شرف الله اسلام إنّ الشابة قتلت اثناء تبادل إطلاق نار بين قوات الأمن ومهربين مسلحين في نهر ناف الذي يشكّل حدودا طبيعية بين بورما وبنغلادش.

لكن حقوقيين شككوا في الرواية الرسمية لمقتلها، وقالوا إنّ اسمها ليس ضمن لائحة اسماء المهربين المعروفين للسلطات في دكا.

والسبت الفائت، قتل مهربان مشتبه بهما على ايدي الشرطة في حادث منفصل في تكناف أيضا. وقالت الشرطة يومها إنها صادرت 10 آلاف حبة من مخدر "اليابا" وست بنادق كانت في حوزة المشتبه بهما.

وحظرت السلطات في بنغلادش في تشرين الاول/اكتوبر الفائت مادة "اليابا" وجعلت الإعدام عقوبة المدانين بالإتجار بها.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك