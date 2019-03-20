هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مارس, 2019 05:01 ص

جنود إسرائيليون يطلقون الرصاص المطاطي على محتجين فلسطينيين في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة في 22 شباط/فبراير 2019

قتل شابان فلسطينيان بنيران الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء الأربعاء شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة إن رائد حمدان (21 عاما) وزيد نوري (20 عاما) أصيبا حين أطلق جنود إسرائيليون النار عليهما في سيارتهما قرب موقع "قبر يوسف" في محيط نابلس وتوفيا على الفور.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أن الجنود فتحوا النار عند إلقاء متفجرات في اتجاه مصلين يهود كانوا يزورون الموقع.

وقال الجيش "رد الجنود بإطلاق النار على السيارة" التي كان فيها الفلسطينيان.

ولم ترد معلومات بشأن وقوع إصابات من الجانب الإسرائيلي.

ويشهد هذا الموقع بشكل مستمر توترا إذ يشكل مقاما مقدسا لليهود باعتباره قبر النبي يوسف، فيما يمثل للفلسطينيين مقاما لشيخ مسلم من البلدة يدعى يوسف الدويكات.

ويقع المقام قرب مخيم للاجئين الفلسطينيين.

وغالبا ما يواكب الجيش مجموعات من المصلين اليهود إليه، وتندلع بانتظام مواجهات عنده.

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