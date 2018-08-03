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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أغسطس, 2018 05:08 م 03 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 17:08

احتجاجات في غزة والجيش الإسرائيلي يطلق وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم قرب خان يونس جنوب القطاع في 3 آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)