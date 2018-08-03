مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي شرق مدينة غزة
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احتجاجات في غزة والجيش الإسرائيلي يطلق وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم قرب خان يونس جنوب القطاع في 3 آب/اغسطس 2018(afp_tickers)
قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي خلال الاحتجاجات مساء الجمعة قرب الحدود شرق مدينة غزة وفق الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية.
وقال أشرف القدرة في بيان تلقته وكالة فرانس برس "استشهد أحمد يحي عطا الله ياغي (25 عاما) برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي (قرب السياج الحدودي) شرق مدينة غزة".
وقال القدرة في بيان لاحق إن الحصيلة هي "شهيد و220 إصابة مختلفة بينها 90 بالرصاص الحي لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفعاليات السلمية في الجمعة التاسعة عشرة من مسيرة العودة وكسر الحصار في المناطق الشرقية (الحدودية) لقطاع غزة".
وأوضح أن 90 جريحاً نقلوا إلى مستشفيات القطاع المختلفة لتلقي العلاج ومن بينهم عدة إصابات في حالة خطرة، فيما عولج الباقون ميدانيا.
وشارك ألاف الفلسطينيين في احتجاجات "مسيرات العودة" بعد ظهر الجمعة، ومن بينهم رئيس حركة حماس إسماعيل هنية وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحركة من الخارج الذين وصلوا مساء الخميس إلي قطاع غزة.
وقال حسام بدران عضو المكتب السياسي والمقيم في قطر في كلمة أمام ألاف المتظاهرين شرق مدينة غزة إن "مسيرات العودة ستسمر حتى كسر الحصار" الإسرائيلي المفروض منذ 2006.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب