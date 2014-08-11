مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي شمال الضفة الغربية
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جندي اسرائيلي في بلدة قبلان في 11 اب/اغسطس 2014(afp_tickers)
قتل شاب فلسطيني من نشطاء حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس برصاص الجيش الاسرائيلي صباح الاثنين في بلدة قبلان شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما اعلنت مصادر امنية فلسطينية وشهود عيان.
وقال مصدر امني فلسطيني ان الشاب زكريا الاقرع (24 عاما) قتل في تبادل لاطلاق النار عندما حاصره الجيش الاسرائيلي في منزل لساعات في البلدة الواقعة جنوب شرق نابلس.
واشار شهود العيان والمصدر الامني الى ان الجيش حاصر الاقرع لساعات فجر الاثنين في منزل يقيم فيه شقيقه قبل اطلاق النار وقذائف مضادة للدبابات لتفجير جزء من المنزل.
من جهتها، اكدت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي لوكالة فرانس برس ان قوات من الجيش ذهبت لاعتقال شخص مطلوب للتحقيق يشتبه في اطلاقه النار على جنود اسرائيليين قبل اسبوعين.
وقالت ان "الارهابي تحصن في موقعه على الرغم من الدعوات المتكررة له لتسليم نفسه.وعقب اطلاق النار من المشتبه به، ردت القوات" باطلاق النار. واضافت انه بعد التفتيش عثر الجيش على "قاذفات صواريخ مضادة للدبابات بدائية الصنع".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب