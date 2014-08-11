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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أغسطس, 2014 08:41 ص 11 أغسطس 2014 - آخر تحديث - 08:41

جندي اسرائيلي في بلدة قبلان في 11 اب/اغسطس 2014 (afp_tickers)