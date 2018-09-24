مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي قرب حدود شمال قطاع غزة (الصحة)
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جنود اسرائيليون يجرون مصابا فلسطينيا كان يحاول الاقتراب من السياج الفاصل شرق جباليا شمال قطاع غزة في 27 حزيران/يونيو 2018(afp_tickers)
قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي الاثنين في مواجهات اندلعت قرب الحدود بين شمال قطاع غزة واسرائيل كما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع.
وقال أشرف القدرة في بيان تلقته وكالة فرانس برس "استشهد المواطن محمد ابو الصادق (21 عاما) من سكان مخيم الشاطئ برصاصة اصابته بالرأس أطلقها جنود الاحتلال في منطقة السودانية" الساحلية شمال غرب القطاع.
وأوضح ان "90 مواطنا اصيبوا بينهم 10 بالرصاص الحي الاسرائيلي، واستهدفت قوات الاحتلال سيارة اسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر بقنبلة غاز مباشرة".
وفي اطار احتجاجات "مسيرات العودة" تجمع مئات من الفلسطينيين في منطقة شاطئ السودانية القريبة من منطقة "زيكيم" الاسرائيلية الحدودية شمال القطاع.
ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الى التظاهر كل اثنين في شمال القطاع.
ورفض متحدث عسكري اسرائيلي التعليق على مقتل الفلسطيني لكنه قال لفرانس برس ان الاف الفلسطينيين تظاهروا شمال قطاع غزة "واشعلوا اطارات ورشقوا الجنود الاسرائيليين بالحجارة والعبوات الناسفة المحلية الصنع".
واضاف ان "الجنود الاسرائيليين ردوا باستخدام ادوات مكافحة الشغب"، لافتا الى انه تزامنا مع هذه التظاهرات غادرت عشرة زوارق فلسطينية ميناء غزة واقتربت من الحدود البحرية الاسرائيلية ما دفع سلاح البحرية الى اطلاق عيارات تحذيرية.
ويواصل الفلسطينيون احتجاجاتهم التي بدأت في 30 مارس/اذار الماضي قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة للمطالبة بانهاء الحصار الاسرائيلي المفروض منذ عقد على القطاع، وتثبيت حق اللاجئين الفلسطينيين "بالعودة الى ديارهم التي هجروا منها قبل سبعين عاما" وفق ما تقول الهيئة.
وقتل 187 فلسطينيا مذاك في حين قتل جندي اسرائيلي واحد.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب