هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مايو, 2019 08:56 ص

صورة تظهر اطلاق صواريخ من غرة باتجاه اسرائيل السبت في 4 ايار/مايو 2019

قتل شاب فلسطيني صباح السبت في غارة جوية إسرائيلية في شمال قطاع غزة ردا على إطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل، على ما أفاد الناطق بإسم وزارة الصحة في غزة.

وأكد اشرف القدرة في بيان "استشهاد المواطن عماد محمد نصير (22 عاما) جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت حانون في شمال قطاع غزة".

وأوضح القدرة أن 4 آخرين اصيبوا في الغارة الجوية أحدهم وصفت جروحه بأنها "خطيرة".

وتتواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي تجاه مواقع تابعة خصوصا لحركة حماس، وفي المقابل أطلقت الغرفة المشتركة التي تضم الأجنحة العسكرية لحماس والفصائل عشرات الصواريخ والقذائف تجاه المناطق الإسرائيلية المحاذية لحدود القطاع مع إسرائيل.

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