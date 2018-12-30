مقتل شخصين باشتباكات في يوم الانتخابات ببنغلادش (الشرطة)

هذا المحتوى تم نشره يوم 30 ديسمبر, 2018 04:38 ص

ناخبات ينتظرن في الصف خارج مركز اقتراع في داكا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية في بنغلادش في 30 كانون الأول/ديسمبر

قُتل شخصان الأحد في اشتباكات حصلت خلال يوم الانتخابات التشريعية في بنغلادش، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلّية، وذلك بعد حملة انتخابيّة شهدت أعمال عنف.

وقُتل شخص عندما فتحت الشرطة النار على عناصر من المعارضة قالت إنهم هاجموا مركز اقتراع في مدينة باشكالي بجنوب البلاد.

وقال رئيس الشرطة المحلية محمد كمال حسين لوكالة فرانس برس "قتل شخص بالرصاص. فتحنا النار في وضع الدفاع المشروع عن النفس".

كما قتل مناصر لرابطة عوامي، الحزب الحاكم، بعدما تعرض للضرب على الرأس من قبل أنصار للمعارضة في منطقة رانغماتي (جنوب شرق) بحسب الشرطة.

وقال مسؤول في الشرطة المحلية نجيب الإسلام لفرانس برس إنه "قضى أثناء نقله غلى المستشفى".

وبذلك يرتفع إلى ستة عدد الأشخاص الذين قتلوا في أعمال عنف وقعت منذ الإعلان في 8 تشرين الثاني/نوفمبر عن تاريخ الانتخابات، بحسب حصيلة الشرطة.

من جهته، يؤكد حزب بنغلادش القومي، أكبر أحزاب المعارضة، مقتل ثمانية من ناشطيه.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 08,00 (02,00 بتوقيت غرينتش) الأحد في انتخابات يُتوقّع أن تفوز فيها رئيسة الحكومة الشيخة حسينة بولاية رابعة.

وتجري الانتخابات في ظل إجراءات أمنيّة مشدّدة، بعد أسابيع من حملة شهدت أعمال عنف واتّهامات بقمع ناشطي المعارضة.

ويقول حزب بنغلادش القومي الذي قاطع انتخابات العام 2014 إنّ أنصاره استُهدفوا عمدًا في مسعى لثنيهم عن التصويت وترجيح النتيجة لصالح حسينة، بينما تقبع زعيمته خالدة ضياء في السجن بتهم فساد.

وترفض الشيخة حسينة اتهامها بالسلطوية، معوّلةً في هذه الانتخابات على النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال فترة حكمها منذ عام 2009.

وعبّرت الولايات المتّحدة عن قلقها جرّاء الأحداث التي رافقت الحملة الانتخابيّة في بنغلادش، فيما دعت الأمم المتّحدة إلى بذل جهود كفيلة بإجراء انتخابات نزيهة.

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