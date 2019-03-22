هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مارس, 2019 12:28 م

الثلوج تغطي الشوارع في منطقة بوسط غرب تونس في 25 كانون الثاني/يناير 2019.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية الجمعة مقتل امرأة وطفلة جرفتهما مياه الفيضانات شرق البلاد اثر تواصل هطول الأمطار منذ يومين.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق لفرانس برس "انتشلت قوات الدفاع المدني صباح الجمعة جثتين لامرأة وطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات بعد ان جرفت سيول المياه سيارة".

وأكد الزعق أن سيارة توغلت مساء الخميس على متنها رجلان وامرأة (52 عاما) وطفلة في "وادي مسعود" في منطقة النفيضة التابعة لولاية سوسة (شرق) وقد تم انقاذ الرجلين.

وتسبب الهطول المتواصل للامطار منذ الأربعاء في انقطاع 18 طريقا في سبع ولايات بالشمال ووسط البلاد، وفقا لبيان نشرته الجمعة وزارة الداخلية.

ونبه المعهد الوطني للرصد الجوي الى تواصل التقلبات الجوية في ولايات الوسط والشمال، وأكد في نشرة أن "الوضع الجوي لا يزال حساسا، اليقظة في مستويات عالية بالشمال أوّلا وبدرجة ثانية في الوسط والمتابعة مطلوبة".

وشهدت تونس في تشرين الاول/اكتوبر الفائت للمرة الثانية خلال شهر فيضانات مميتة في العديد من المناطق والعاصمة أسفرت عن مصرع خمسة أشخاص.

وجاءت هذه الفيضانات بعد أقل من شهر على فيضانات خلفت خمسة قتلى في الوطن القبلي (شمال شرق).

وفي كانون الثاني/يناير الفائت قتل شخصان نتيجة الاحوال الجوية السيئة التي ضربت تونس، على ما أعلنت وزارة الداخلية آنذاك، في وقت غطت الثلوج عددا من الولايات التونسية.

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