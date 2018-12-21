مقتل شخص وإصابة أخر في إطلاق نار في وسط فيينا

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 ديسمبر, 2018 02:06 م

شرطي يحرس موقع الجريمة حيث قتل شخص وأصيب أخر في إطلاق نار في المنطقة التاريخية في وسط فيينا في 21 كانون الأول/ديسمبر 2018.

قتل شخص وأصيب أخر بجروح بالغة في إطلاق نار في الوسط التاريخي لفيينا بعد ظهر الجمعة، بحسب ما أفادت الشرطة التي استبعدت الدافع الإرهابي.

وقالت الشرطة في بيان إنّ شخصا أطلق عيارات نارية عدة في محيط شارع لوجيك في الدائرة الأولى في فيينا قرابة الساعة 13:30 (12:30 ت غ).

وأوضحت أنه "استبعاد الدافع الإرهابي"، لافتة أن المؤشرات الأولى تفيد ب"عمل جرمي محدد".

وأفادت الشرطة في تغريدة على تويتر "اثر إطلاق النار في وسط المدينة، تجري عملية بحث مكثفة في المدينة"، وتابعت "لا يوجد خطر على المارة في الوقت الراهن".

وأكّدت أن عدد من الاشخاص اوقفوا وتم استجوابهم حول تورطهم المحتمل في إطلاق النار لكنه أشارت إلى أنّ المشتبه به لا يزال هاربا.

وتحلق طائرة مروحية تابعة للشرطة فوق وسط المدينة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ الشرطة اغلقت عددا من الشوارع مع نشر عناصر يرتدون سترات واقية للرصاص وخوذات.

ونقلت صحيفة كورير عن شاهد إنّ الضحايا تعرضوا لإطلاق نار في ممر.

وأفاد شهود عيان آخرون إذاعة "او ار اف" أن المشتبه به فرّ في سيارة.

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