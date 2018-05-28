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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مايو, 2018 11:21 ص 28 مايو 2018 - آخر تحديث - 11:21

متظاهرون معارضون للحكومة يشاركون في احتجاج يطالب باستقالة الرئيس دانيال اورتيغا، في ماناغوا في 26 أيار/مايو 2018. (afp_tickers)