مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في أحداث عنف جديدة في نيكاراغوا
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متظاهرون معارضون للحكومة يشاركون في احتجاج يطالب باستقالة الرئيس دانيال اورتيغا، في ماناغوا في 26 أيار/مايو 2018.(afp_tickers)
اعلن مسؤولون في نيكاراغوا الاحد مقتل موظف حكومي وجرح ثلاثة اشخاص آخرين خلال عطلة نهاية الأسبوع في اعمال عنف جديدة في اضطرابات مستمرة ضد الرئيس دانيال اورتيغا في البلد الواقع في اميركا الوسطى منذ أكثر من شهر.
وتوفي جورج غاستون في المستشفى متأثرا بجروح أصيب بها الجمعة، حسبما قالت المتحدثة باسم الشرطة فيلما غونزاليس، متهمة "مجموعات تخريبية" بالتسبب في مقتله.
لكن المعارضة قالت إن غاستون ضحية لقوات الامن التي هاجمت المتظاهرين في اليوم نفسه.
ومقتل الموظف غاستون يرفع حصيلة القتلى الذين سقطوا منذ اندلاع العنف في نيكاراغوا في 18 نيسان/ابريل إلى 84 شخصا فيما جرح أكثر من 860 شخصا، حسب ما قالت منظمات حقوقية والشرطة وأقارب الضحايا.
وكانت الشرارة التي فجرت الغضب الشعبي إصلاح لمعاشات التقاعد من خلال زيادة المساهمات. ومع ان الحكومة تراجعت عنه بسرعة، اصبح ذريعة لحركة سخط اوسع، للتنديد بنقص الحريات والمطالبة باستقالة رئيس الدولة اورتيغا.
واورتيغا المقاتل السابق الذي يبلغ الثانية والسبعين من العمر، وبطل الثورة الساندينية لاطاحة الدكتاتورية في 1979، تولى حكم البلاد بعد ذلك حتى 1990، ثم عاد الى الحكم منذ 2007.
وتتهم المعارضة اورتيغا بقيادة نظام مستبد وفاسد وبالسيطرة على الكونغرس والجيش وهيئة الانتخابات.
وعلق حوار تديره الكنيسة بعدما رفضت حكومة اورتيغا مناقشة برنامج عمل ينص خصوصا على تقديم موعد الانتخابات الرئاسية لاجرائها خلال السنة الجارية، بهدف ايجاد حل للازمة.
لكن مجلس اساقفة نيكاراغوا الذي يدير الحوار دعا الأحد الطرفين لحضور اجتماع الاثنين بغرض احياء الحوار.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب