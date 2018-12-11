مقتل شخص وإصابة ستة في سوق الميلاد في ستراسبورغ وفرار مطلق النار (الشرطة)

هذا المحتوى تم نشره يوم 11 ديسمبر, 2018 08:10 م

وحدات من الشرطة والإطفاء والطوارئ في ساحة غوتنبرغ بوسط ستراسبورغ في شرق فرنسا إثر إطلاق نار مساء 11 ك1/ديسمبر 2018.

قتل شخص وأصيب ستة آخرون في إطلاق نار قرب سوق عيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ بشرق فرنسا مساء الثلاثاء، وفقاً للشرطة التي أكّدت فرار مطلق النار.

وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية في تغريدة أنّ هناك "حدثاً أمنياً خطيراً في ستراسبورغ. يطلب من السكان البقاء في منازلهم".

كما كتب نائب رئيس البلدية آلان فوناتنل في تغريدة "أطلاق نار في وسط ستراسبورغ. شكراً للجميع لبقائهم في المنازل حتى تنجلي الأمور".

وقال مراسل فرانس برس إنّ البرلمان الاوروبي الذي يتّخذ من ستراسبورغ مقرّاً تم إغلاقه بعد تقارير عن إطلاق النار مع عدم تمكن أعضاء البرلمان الاوروبي والموظفين والصحافيين من مغادرة المبنى.

والبرلمان في دورته العادية حاليا مع مئات من النواب الأوروبيين والمسؤولين الذين يقومون بالزيارة الشهرية إلى ستراسبورغ من بروكسل.

وأكّدت الشرطة أنّه تمّ التعرّف على المشتبه به.

وسوق الميلاد في ستراسبورغ معلم سياحي سنوي يجذب مئات الآلاف.

وقد تمّ تعزيز الأمن في السنوات الأخيرة بعد سلسلة من الهجمات في فرنسا من قبل مسلحين إسلاميين منذ عام 2015.

وانتشرت وحدات عسكرية خاصة لمكافحة الإرهاب وتسيّر الشرطة بشكل منتظم دوريات بين 300 من الأكشاك الخشبية في السوق.

ويتزامن إطلاق النار مع تعرض قوات الأمن الفرنسية للضغوط بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من المظاهرات المناهضة للحكومة.

وتم نشر نحو 90 ألف شرطي السبت في الجولة الرابعة من احتجاجات "السترات الصفراء".

وقد توجّه وزير الداخلية كريستوف كاستانير إلى موقع إطلاق النار مساء الثلاثاء.

وبعد ثلاث سنوات من قيام مجموعات من الجهاديين بقتل 130 شخصًا في باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، يقول مسؤولو مكافحة الإرهاب إن وجهة تركيزهم قد تغيّرت.

وبدلاً من الهجمات المنسّقة، بات همّهم الرئيسي تجنّب الهجمات المنفردة من متطرفين يتحرّكون بدون صلات مباشرة بالجماعات الإرهابية.

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