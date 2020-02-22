هذا المحتوى تم نشره يوم 22 فبراير, 2020 10:21 ص

قوات الأمن الإسرائيلية في مدينة القدس القديمة التي ضمتها إسرائيل حيث أطلقت الشرطة النار على شخص اقترب منهم بسكين في 22 شباط/فبراير 2020

أعلنت الشرطة الاسرائيلية أن القوات الإسرائيلية قتلت شخصا يحمل سكينا لدى اقترابه من عسكريين قرب باب الأسباط المؤدي إلى البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.

ولم تُنشر على الفور تفاصيل عن هوية القتيل.

غير أن فلسطينيين من بلدة جبل المبكر المحاذية لمدينة القدس أكدوا لوكالة فرانس برس أن القتيل هو من بلدة جبل المكبر واسمه ماهر ابراهيم زعارتة ( 33 عاما) ولدية ثلاثة ابناء.

وقال السكان إن الشرطة الاسرائيلية اعتقلت عددا من اقاربه عقب الاعلان عن مقتله. ونُشرت صور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أما وزارة الصحة الفلسطينية فقالت إنها تلقت تاكيدات من الارتباط العسكري الفلسطيني بأن الرجل قتل، غير انها لم تعطِ معلومات اضافية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان أن القتيل اقترب في حوالي الساعة 11.00 (9.00 ت غ) من شرطة حرس الحدود عند باب الأسباط وهو يحمل سكيناً ثم جرى باتجاههم.

وأضافت إن "الشرطة طلبت من الإرهابي التوقف، لكنه واصل اقترابه فردوا بإطلاق النار" فأردوه.

وأضاف البيان أن امرأة في المكان "أصيبت بجروح طفيفة بسبب الشظايا" ونُقلت إلى المستشفى.

والجمعة، أفادت الشرطة عن محاولة طعن جنوب القدس.

في بداية الشهر، أصابت سيارة في القدس 14 شخصًا، 12 منهم جنود إسرائيليون وتبع ذلك مواجهات في الضفة الغربية أسفرت عن مقتل خمسة فلسطينيين.

وتأتي هذه الهجمات بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد طول تأخير عن خطة سلام رفضها الفلسطينيون على اختلاف انتماءاتهم باعتبارها هدية لإسرائيل.

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