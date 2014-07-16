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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 يوليو, 2014 08:47 ص 16 يوليو 2014 - آخر تحديث - 08:47

دمار في عمران، على بعد 50 كلم شمال صنعاء، في 14 تموز/يوليو 2014 (afp_tickers)