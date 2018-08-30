محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أغسطس, 2018 04:59 م 30 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:59

نازحون يمنيون فروا من منطقة حيران الحدودية مع السعودية، إلى محافظة حجة بشمال اليمن في صورة بتاريخ 29 آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)