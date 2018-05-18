محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2018 09:54 ص 18 مايو 2018 - آخر تحديث - 09:54

قوات مصرية تدير نقطة تفتيش خارج مطار شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (afp_tickers)