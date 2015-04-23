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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أبريل, 2015 05:50 ص 23 أبريل 2015 - آخر تحديث - 05:50

جنود تونسيون يقومون بدورية في ولاية القصرين (وسط غرب) في 11 حزيران/يونيو 2013 (afp_tickers)