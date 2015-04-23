مقتل عسكري تونسي في مواجهات مع "ارهابيين" غرب البلاد
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
جنود تونسيون يقومون بدورية في ولاية القصرين (وسط غرب) في 11 حزيران/يونيو 2013(afp_tickers)
أعلنت وزارة الدفاع التونسية مقتل عسكري الأربعاء خلال مواجهات بين الجيش و"إرهابيين" في جبال بولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر.
وقال المقدم بلحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم الوزارة لفرانس برس ان العسكري قتل خلال "مواجهات مسلحة مباشرة مع ارهابيين" وأن العملية ما زالت متواصلة مفضلا عدم الادلاء بمزيد من التفاصيل.
وتتعقب قوات الأمن والجيش اسلاميين مسلحين يتحصنون منذ نهاية 2012 بجبال على الحدود مع الجزائر.
وتقول السلطات ان هؤلاء مرتبطون بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وانهم خططوا بعد الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين ين علي لإقامة "امارة اسلامية" في تونس.
ومنذ الاطاحة ببن علي، قتل عشرات من عناصر الجيش والأمن في هجمات نسبتها السلطات الى "ارهابيين".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب