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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 يونيو, 2018 09:20 ص 04 يونيو 2018 - آخر تحديث - 09:20

الدمار في مدينة الرقة السورية بعد تحريرها، والصورة تعود الى الحادي والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر 2017

انفجرت عبوة ناسفة الاثنين أثناء مرور عربة عسكرية قرب قاعدة يستخدمها التحالف الدولي بقيادة واشنطن في محافظة الرقة في شمال سوريا، ما أودى بحياة مقاتل لم يُعرف ما اذا كان محلياً أو أجنبياً، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "انفجرت عبوة ناسفة وُضعت على جانب الطريق أثناء مرور عربة عسكرية بين بلدة عين عيسى في شمال الرقة وقاعدة اللواء 93 العسكرية التي يتواجد فيها جنود أميركيون وفرنسيون ومقاتلون أكراد".

ولم يتمكن المرصد من تحديد جنسية العسكري الذي قتل في الإنفجار وما اذا كان من قوات التحالف الدولي أو من قوات سوريا الديموقراطية، فصائل كردية وعربية مدعومة أميركياً.

وكانت القاعدة العسكرية المعنية تابعة لقوات النظام، قبل أن يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية ثم قوات سوريا الديموقراطية العام الماضي.

ويدعم التحالف الدولي قوات سوريا الديموقراطية التي طردت التنظيم المتطرف من مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا، بينها مدينة الرقة التي شكلت لسنوات معقل الجهاديين الأبرز في سوريا.

وتخوض هذه القوات حالياً آخر معاركها ضد تنظيم الدولة الإسلامية في جيوب صغيرة لا يزال يسيطر عليها في محافظتي دير الزور والحسكة في شرق وشمال شرق البلاد.

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