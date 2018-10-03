مقتل عسكري وجرح اثنين في انفجار لغم غرب تونس
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عنصر أمن تونسي في صورة التقطت في 11 ايار/مايو 2016 في منطقة قريبة من تونس العاصمة خلال مطاردة اسلاميين متطرفين مشتبه بهم(afp_tickers)
أعلنت وزارة الدفاع التونسية الأربعاء مقتل عسكري واصابة اثنين بجروح في انفجار لغم بمنطقة جبال الشعانبي في غرب البلاد حيث يتحصن إسلاميون متطرفون وتنفذ القوات التونسية عمليات عسكرية متواصلة لملاحقتهم.
وقالت الوزارة في بيان "في إطار العمل اليومي للوحدات العسكرية في مكافحتها للإرهاب، انفجر ظهر اليوم الأربعاء لغم على عربة عسكرية بمرتفعات الشعانبي بالقصرين (غرب) أسفر عن استشهاد عسكري وإصابة اثنين آخرين".
وأوضحت الوزارة انه تم نقل الجريحين إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الإسعافات اللازمة و"لا تكتسي وضعيتهما الصحية أي خطورة".
وأعلنت وزارة الدفاع منذ 2014 جبال الشعانبي بمحافظة القصرين منطقة عسكرية مغلقة، وتقوم بعمليات تمشيط مستمرة تعقبا لمجموعات مسلحة نفذت عمليات استهدفت قوات الجيش والأمن.
وقتل شخصان مطلع الأسبوع الفائت اثر انفجار لغم أرضي بينما كانا يمران في شاحنة، وفق المصدر نفسه.
ولا تزال حال الطوارئ سارية في تونس منذ الاعتداءات الدامية التي وقعت في 2015، عندما استهدفت اعتداءات متحف باردو في العاصمة وفندقا في سوسة مخلّفة ستين قتيلا بينهم 59 سائحا أجنبيا.
بعد ثورة 2011، شهدت تونس عمليات للإسلاميين المتطرفين قتل خلالها عشرات من عناصر الأمن والجيش في هجمات وكمائن تبنت غالبيتها "كتيبة عقبة بن نافع". كما تنشط في البلاد خلايا تنظيم "جند الخلافة" التابع لتنظيم الدولة الإسلامية.
وتقول السلطات إنه تم إضعاف الجماعات المسلحة من خلال عمليات "استباقية" شملت اعتقال وقتل أفراد فيها. وسُجّل خلال السنتين الماضيتين تحسن في الوضع الامني في البلاد.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب