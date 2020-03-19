هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2020 07:34 م

أعلن الجيش في مالي مقتل "نحو ثلاثين" من جنوده وإصابة خمسة بجروح في هجوم يشتبه أن جهاديين نفّذوه في شمال البلاد.

واستهدف الهجوم الخميس معسكرا للجيش في تاركينت، شمال غاو، وفق ما أفاد مسؤول في الجيش فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته.

وأكدت القوات العسكرية في مالي عبر تويتر، "ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم إلى نحو 30 بينما أصيب خمسة أشخاص بجروح".

وكان الجيش أعلن في وقت سابق أن "هجوما إرهابيا" استهدف معسكره في تاركينت، مشيرا إلى مقتل شخصين وإصابة 10 بجروح.

ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية الذي يستهدف الجيش المالي منذ أربعة شهور.

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