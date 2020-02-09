هذا المحتوى تم نشره يوم 09 فبراير, 2020 10:48 ص

كتلة نيران إثر قصف لقوات النظام على مبنى قيد الانشاء في مدينة معرة النعمان في شمال غرب سوريا في 18 كانون الأول/ديسمبر 2019، في وقت نددت الأمم المتحدة بتكثيف وتيرة العمليات القتالية في المنطقة التي تسببت بمقتل عشرات المدنيين في الأيام الأخيرة

قتل عشرون مدنياً على الأقل الأحد في شمال غرب سوريا حيث باتت قوات النظام على وشك السيطرة على الطريق الدولي حلب-دمشق ولم يبق أمامها سوى كيلومترين فقط لاستعادته كاملاً إثر تقدم جديد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد أن 14 مدنيا قتلوا في غارات روسية بينهم تسعة في قرية كفرنوران في ريف حلب الغربي.

وقتل خمسة مدنيين اخرين في غارات جوية للنظام اربعة منهم بسقوط براميل متفجرة على بلدة الأتارب غرب حلب.

كذلك، قتل مدني في قصف مدفعي على مدينة جسر الشغور جنوب محافظة ادلب، وفق المصدر نفسه.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس ان هذه الحصيلة نتيجة "تكثيف الضربات الجوية" الروسية والسورية مساء وخصوصا في المنطقة التي لا تزال تحت سيطرة الجهاديين والفصائل المعارضة في محاذاة القسم الاخير من طريق "ام 5".

ويبلغ طول هذا القسم كيلومترين ويقع غرب محافظة ادلب. وتربط هذه الطريق الرئيسية جنوب البلاد بمدينة حلب شمالا مرورا بدمشق.

واضاف عبد الرحمن "حققت قوات النظام تقدماً جديداً الأحد وسيطرت على عدد من القرى قرب الطريق" في ريف حلب الجنوبي الغربي.

وتُعد استعادة هذا الطريق الذي يعرف باسم "الإم 5"، الهدف الأبرز لدمشق حالياً، وقد سيطرت على الجزء الأكبر منه تدريجياً خلال هجمات عسكرية على مر السنوات الماضية.

ومنذ بدء الهجوم، سيطرت قوات النظام على عشرات المدن والبلدات في ريفي إدلب وحلب، آخرها مدينة سراقب السبت والتي يمر منها الطريق الدولي في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

واستعادت قوات النظام قبل يومين كامل الجزء من الطريق الذي يمر من محافظة إدلب، وتركز منذ ذلك الحين عملياتها على ريف حلب الجنوبي الغربي، وفق المرصد.

وأعلن الجيش السوري في بيان الأحد أن "القوات المسلحة حققت إنجازات ميدانية نوعية والتقت القوات المتقدمة من ريف إدلب الشرقي بالقوات المتقدمة من اتجاه حلب الجنوبي"، مشيراً إلى أنها استعادته "السيطرة على مساحة جغرافية تزيد عن 600 كيلومتر مربع وأحكمت السيطرة على عشرات البلدات والقرى والتلال الحاكمة".

الى ذلك، ذكرت وكالة الانباء السورية سانا الاحد ان "مجلس الوزراء اقر خطة لإعادة الخدمات تدريجيا إلى المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب في محافظتي حلب وادلب وتأمين عودة الأهالي إليها".

وبعد استعادة قوات النظام كامل مدينة حلب في العام 2016، حافظت هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى على سيطرتها على منطقة واسعة تمتد من أطراف المدينة الغربية إلى مناطق واسعة في ريفيها الغربي والجنوبي الغربي.

ومحافظة إدلب ومحيطها مشمولان باتفاق روسي تركي يعود إلى العام 2018 نص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مواقع سيطرة قوات النظام والفصائل، وعلى فتح طريقين دوليين، بينهما طريق حلب - دمشق.

إلا أن الاتفاق لم يُنفذ كون أي انسحابات لمقاتلي هيئة تحرير الشام لم تحصل، فيما استأنفت دمشق هجماتها على مراحل.

ودفع التصعيد العسكري من بداية كانون الأول/ديسمبر بـ586 ألف شخص إلى النزوح من مناطق التصعيد في إدلب وحلب باتجاه مناطق أكثر أمناً، وفق الأمم المتحدة.

كما أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 300 مدني، بحسب حصيلة للمرصد.

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